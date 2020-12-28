– На владельца аптеки был собран материал и направлен в департамент комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗРК по ЗКО для принятия решения и составления в отношении продавца лекарственных препаратов административного протокола. Уголовная ответственность за такое правонарушение, к сожалению, не грозит, так как эти лекарственные препараты не относятся к списку запрещенных. Э

тим же днём был отработан частный дом по улице Исатай Батыра, где продали лекарственные препараты «Трамадол» и «Тропикамид» за наличный расчет. В отношении них также был собран материал и направлен в соответствующий орган для принятия решения, - сообщили в полиции.

Следует отметить то, что эти препараты не являются в списке запрещенных веществ и не являются наркотиками. Нарушителям грозит лишь административная ответственность.

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 25 штук лекарственного препарата "Трамадол" было изъято в квартире дома №17 по улице Айталиева, а в доме по улице Алматинская полицейские нашли 45 штук "Трамадола", 10 ампул "Димедрола", 10 патронов от газового ПМ и 12 штук препарата "Сомнол". 40 таблеток "Трамадола" и столько же "Сомнола" обнаружили в квартире дома №36/4 по улице Гагарина. Кроме этого, в аптеке "Наша аптека" по адресу: Мухита, 95 препараты "Трамадол" и "Тропикамид" продавались без рецепта врача за наличный расчет. Отметим, аптека находится возле СОШ №7.