Фото предоставлено оператором РОП По информации оператора РОП, в 2020 году у населения принято 41 262 тысячи вышедших из эксплуатации транспортных средств. Казахстанцам было выплачено 7 млрд тенге, также в обмен на старые авто выдано 8 651 скидочных сертификатов. Стоит отметить, что в этом году размер денежной выплаты за легковые автомобили был увеличен и привязан к месячному расчетному показателю. С июня владельцы ВЭТС получают порядка 200 тысяч тенге (72 МРП) вместо предыдущих 150 тысяч тенге, за авто неполной комплектации ранее размер выплаты составлял 48 тысяч, а сейчас 150 тысяч тенге. К слову, 2 ноября оператором РОП запущена пилотная программа по приему вышедшей из эксплуатации самоходной сельскохозяйственной техники на утилизацию. Старые комбайны и трактора принимали в обмен на скидочные сертификаты. Номинал скидочного сертификата варьируется от 560 тысяч тенге до 2 миллионов тенге в зависимости от вида и комплектации самоходной сельскохозяйственной техники. За период действия программы было досрочно освоена выданная квота на прием 100 тракторов и 20 комбайнов. Как отметил оператор РОП, в следующем году программа по приему старых авто на утилизацию будет продолжена. Так, в 2021 году планируется принять на утилизацию 45 тысяч единиц автотранспорта, а также 2380 единиц сельскохозяйственной техники. Электронная очередь для сдачи ВЭТС откроется уже январе.