Обучаться в стенах школы помимо учащихся 1-4 классов, смогут ученики 5, 9 и 11 классов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Почему не все родители и педагоги готовы учиться дистанционно и как к учебному году готовятся школы? 25 декабря вышло новое постановление главного государственного санитарного врача РК Ерлана Кисова, согласно которому учащиеся 1-5 классов с третьей четверти могут учиться в традиционном формате. Как сообщили в пресс-службе отдела образования города Уральск, для обучающихся предшкольных, начальных классов, а также 5, 9 и 11 классов в городских школах организуются дежурные классы. Для этого требуется  заявление родителей. В типовом заявлении родители пишут и сообщают о том, что они ознакомлены с условиями обучения в школе на период карантинных мероприятий. Родители обязуются выполнять обязанности по обеспечению санитарной безопасности своего ребёнка до школы и обратно домой. – Если родители посчитают нужным, чтобы их ребенок оставался на дистанционном обучении, то для школьника будет организовано онлайн-обучение. Количество учеников в каждом классе не должно превышать 15 человек. Кроме этого будут строго соблюдаться все санитарные требования, за одной партой будет сидеть один ученик, в классах будут установлены санитайзеры и антисептики, - отметили в отделе образования.  