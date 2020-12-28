Иллюстративное фото с сайта banketing.ru Сегодня, 28 декабря, состоялось заседание оперативного штаба по недопущению распространения COVID-19 в ЗКО. Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО Мухамгали Арыспаев рассказал, что ситуация с КВИ в регионе остается нестабильной. По информации замакима Уральска Мираса Мулкая, в городе усилена работа по выявлению нарушений санитарных норм, ежедневно на проверку выходят семь мониторинговых групп. Выяснилось, что уральцы продолжают нарушать ограничительные меры, к примеру, передвигаться после полуночи на личном автотранспорте, впрочем, нарушают и владельцы увеселительных заведений. Аким ЗКО Гали Искалиев отметил, что необходимо меры по выявлению нарушений усилить, а первым руководителям поручил предупредить своих подчиненных о том, что корпоративов быть не должно. - До меня доходят сообщения, что корпоративы проводят и на них появляются госслужащие. Никаких корпоративов быть не должно. Это недопустимо. Вплоть до увольнения. Пусть руководители предупредят своих подчиненных, - сказал Гали Искалиев. Также он поручил стимулировать членов мониторинговых групп денежными выплатами. На это Мирас Мулкай ответил, что на сегодняшний день всем членам мониторинговых групп произведены дополнительные выплаты.