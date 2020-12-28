При интенсивной работе комплектующие компьютера нагреваются, вследствие чего замедляется решение задач, и появляются посторонние шумы. Для решения проблемы рекомендуется купить охладительную систему в интернет-магазине Мoon.kz. Она бывает воздушной, водяной и масляной. С таким приспособлением эффективность работы ПК улучшится, и пользователь избежит аварийных выключений из-за перегрева устройства. Как выбрать систему охлаждения для компьютера Чтобы сделать правильный выбор, нужно иметь базовые знания о системах охлаждения и их характеристиках. Виды систем охлаждения для ПК Общая классификация охлаждающих систем:
  • воздушная;
  • жидкостная;
  • масляная.
Воздушные системы относятся к наиболее распространенным среди пользователей ПК. Они функционируют на основе вентилятора или радиатора. Выработанное тепло поглощается радиатором, а после рассеивается или выдувается вентилятором; Жидкостные системы — новинки на рынке. Для работы используется вода со спиртом или альтернативные варианты. Вырабатываемое функциональными элементами тепло переходит с ватерблока в радиатор и воздух. Масляные системы — непривычный вариант как внешне, так и по принципам действия. Все комплектующие помещаются в герметичную емкость с силиконовым маслом. Такое приспособление дороже вышеперечисленных, но эффективнее. Есть термоэлектрическая система охлаждения, но ее цена посильна не каждому пользователю компьютера. Отличается бесшумностью и компактностью.