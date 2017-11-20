По словам директора детского сада "Акжайык" Жанаргуль НАГИМОВОЙ, 27 сентября медик не вышла на работу и до сих пор находится на больничном. - Девушка устроилась к нам в 2014 году. Весь персонал у нас проходит медосмотр один раз в год, а медработники - два раза. Однако флюорографию проходят толшько один раз в год. Наша медсестра ее делала 16 марта 2017 года, тогда ничего выявлено не было, - рассказала директор детского сада. Между тем в управлении здравоохранения ЗКО заявили, что медсестра была отправлена на больничный с подозрением на онкологию. - При проверке у медика выявили инфильтративный туберкулёз обоих лёгких. Работники СЭС провели проверку помещения детсада и составили список детей, которым будут делать прививки с 21 ноября. Сейчас садик работает как обычно. Всего его посещают 316 детей, 175 из которых будут привиты, - пояснили в облздраве.