Сегодня, 20 ноября, в здании управления административной полиции ДВД ЗКО состоялась встреча, где более 100 автолюбителей высказали претензии и жалобы в отношении автоматического скоростемера, расположенного по улице Чагано-Набережная. По словам местного жителя Андрея СТАРИЧЕНКОВА, все, кто тут собрались, считают, что им пришли необоснованные уведомления о превышении скорости. - От инициативной группы по этому поводу было написано заявление на имя начальника ДВД ЗКО. В данном случае явно усматривается некорректная работа скоростемера. Возможно, это связано с капитальным ремонтом дороги, потому что было приподнято дорожное полотно, изменен угол наклона установки. Такой прибор в первую очередь должен быть сертифицирован, - заявил Андрей СТАРИЧЕНКОВ. За 2 недели Нурлану КАРАМУРЗИНУ пришло пять предписаний о нарушении скоростного режима в одном и том же месте. -Если бы пришел один штраф, я бы поверил, что, возможно, нарушил, но тут за один день пришло три предписания. Я по этой дороге езжу каждый день с 1991 года. Неисправности в машине я исключаю, такого не может быть. Но вот теперь мне придется заплатить 114 тысяч тенге ни за что, - пояснил Нурлан КАРАМУРЗИН. Семье Светланы ГАВРИЛИНОЙ за последний месяц пришло 6 уведомлений о нарушениях скорости. - Мы просим чиновников признать, что скоростемер работает неверно. Все мы жители Зачаганска, и всем приходят предписания о якобы нарушениях скорости, зафиксированных одним и тем же скоростемером. В нашей семье 6 предписаний на сумму 120 тысяч тенге. Поэтому в совпадения или нарушения я не верю. 90% протоколов зафиксированы со второй полосы движения, - рассказала Светлана ГАВРИЛИНА. По словам начальника отдела административной практики УАП ДВД ЗКО Манарбека НАЖИЕВА, сегодня был произведен осмотр данного скоростемера представителем научно-технического центра города Астаны. - Он осмотрел его, дополнительно проверил работу данного аппарата, согласно нашему запросу. Теперь ждем результата проведенной проверки. На все заявления граждан ответим в письменном виде. Прибор измерения скорости у нас работает в автоматическом режиме и ежегодно проходит поверку. В этом году срок поверки истекает 29 ноября. Техническое сопровождение, согласно договору, проводится, - рассказал Манарбек НАЖИЕВ. - Каждый факт предписания и нарушения, с которым вы не согласны, изучим и дадим юридическую оценку. Если кого-то не устроит ответ, нами будет составлен административный протокол, вынесено постановление о наложении взыскания, и его можно обжаловать в вышестоящем органе или в судебном порядке. Кроме того, в ответе будет указано, законно ли было зафиксировано данное нарушение в автоматическом режиме. Если в ходе проверки выяснится, что зафиксированные нарушения не обоснованы, тогда вынесем решение об отмене предписания и прекращении административного производства. Тем, кто оплатил штрафы, деньги будут возвращены в установленном законом сроки. Как стало известно, проверка скоростемера будет проводиться в течение 10 дней, после чего будет известен результат.