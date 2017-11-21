Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель начальника ДВД ЗКО Багдар АБУОВ, в 2016 году на газ перешло 4 544 автомашины. - Всего в области на учете стоят 196 170 автомобилей, из которых в Уральске - 98 510 авто. Стоит отметить увеличение количества машин - если в 2016 году было зарегистрировано 24 465 машин, а в этом году уже 26 278 единиц транспорта, - пояснил Багдар АБУОВ. Таким образом, на газобаллонное оборудование за 10 месяцев этого года в ЗКО автолюбители переоборудовали на газ 4 071 автомобиль .