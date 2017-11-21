Директор строительной компании Уральска заявил о давлении на суде по делу Бишимбаева
Адвокат Абзал Куспан, представляющий в суде интересы директора ТОО "СВ+" Сабита Утебалиева, также заявил о давлении на него и подзащитного со стороны сотрудников Национального бюро по противодействию коррупции, сообщает informburo.kz.
Фото из архива "МГ"
В Астане продолжается процесс по делу экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева. Его защитник попросил суд дать отвод прокурорам по делу.
Сабит Утебалиев на допросе в суде заявил о давлении на его адвоката. Бывший адвокат Утебалиева Амрина, по мнению Куспана, действует в интересах следствия.
- Амрина неоднократно звонила, просилась быть его защитником в суде даже без оплаты труда, а во время досудебного расследования, зная, что Утебалиев отрицает факт дачи взятки в феврале 2016 года, уговаривала его давать нужные показания в угоду следствию, – рассказал Куспан.
Куспан рассказал, что 31 октября попросил дать срок на заключение с прокурором процессуального соглашения. Сразу после заседания адвокату позвонил руководитель следственно-оперативной группы Дамир Бахытов. Он сказал, что ходатайство подано преждевременно и просил его отозвать. Адвокат ему вежливо отказал. Бахытов звонил трижды. Он предупредил, что ходатайство следует заявить позже.
1 ноября, по словам Куспана, его вызвали в городскую прокуратуру к государственному обвинителю Алибеку Айтжанову. Его встретила второй гособвинитель по делу Сауле Сыдыкова. Айтжанов вежливо попросил отозвать ходатайство, так как он намерен в любом случае отказать в его удовлетворении.
7 ноября Куспан повторно заявил своё ходатайство. В тот же день, утверждает Куспан, ему позвонили из Нацбюро и сообщили, что защитника хочет видеть заместитель руководителя следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции Олеся Кексель. По словам Куспана, она не стала церемониться и потребовала, чтобы адвокат уговорил Утебалиева признать все факты дачи взяток и после заявить ходатайство о процессуальном соглашении. Разговор шёл на повышенных тонах.
20 ноября Куспана опять вызвали в Нацбюро. Дамир Бахытов, по словам адвоката, снова попытался повлиять на него, чтобы его подзащитный признал два эпизода дачи взятки. По мнению Куспана, сотрудники Нацбюро и гособвинители прямо оказывают давление, чтобы изменить избранную позицию линии защиты и тем самым препятствуют законной деятельности адвоката в уголовном процессе.
- Прошу обеспечить безопасность нам при дальнейшем участии в судебном заседании, применив в отношении меня и моего подзащитного Утебалиева одну из мер безопасности, а именно вынести официальное предостережение в адрес Национального бюро по противодействию коррупции, – заявил Абзал Куспан.
Адвокат Бишимбаева Сеит Рахманов поддержал коллегу и расценил эти действия как давление на суд. Он заявил ходатайство об отводе прокурора Айтжанова и Сыдыковой. Заседание суда продолжится 21 ноября.
Напомним, в январе 2017 года был арестован экс-министр национальной экономики Куандык БИШИМБАЕВ. В пресс-службе Национального бюро по противодействию коррупции сообщили, что "председатель правления АО "НУХ Байтерек" Бишимбаев Куандык подозревается в организации преступной схемы по хищению одного миллиарда тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж". 14 октября дело экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева направлено в суд. 14 ноября в суде был допрошен Аслан ДЖАКУПОВ. В суде он признал вину и рассказал, что полученные взятки от предпринимателей за общее покровительство подсудимые распределяли между собой.
