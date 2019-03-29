Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, родные просят позвонить по номерам: 8 (777) 581-80-45 или 102.

Как рассказала внучка пенсионера Наталья Петрусева, её дедушка 27 марта ушел из дома на дачу через реку Урал. – Дача находится в Учужном затоне. Знакомые видели там дедушку 27 марта около 17.00. Мы посмотрели камеры видеонаблюдения и в городе он не появлялся. На дачу дедушка ходит через лед. Мы смотрели там, лед пока еще стоит, да и люди там ходят. Очень надеемся, что он жив и здоров. Дедушка был одет в темно-синюю теплую куртку с капюшоном, при себе был светло-коричневый рюкзак. Рост примерно 165 сантиметров, худощавый, сутулый. Со здоровьем проблем у него не было, не страдал потерей памяти, - рассказала девушка. Стоит отметить, что поисками Виктора Ярославцева уже занимается полиция.