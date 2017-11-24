Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, водитель маршрута №22 двигался по проспекту Абулхаир хана в сторону микрорайона Астана. - На остановке Циолковского после того, как пассажиры совершили посадку, водитель автобуса поехал, не закрыв двери. В результате чего 56-летняя женщина выпала из дверей и сломала себе обе ноги, - пояснили в ДВД ЗКО. По данному факту ведется следствие по статье 345 УК РК – «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Однако заместитель директора ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк» Александр ЦЕСЬКО заявил, что такого случая у них не было.