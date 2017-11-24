Сегодня, 24 ноября, в региональной палате предпринимателей "Атамекен" состоялось заседание совета по защите прав бизнеса. Как оказалось, в суд предприниматели чаще всего обращаются с исками к акиматам и департаменту госдоходов. По словам адвоката-практика Галымжана ИЩАНОВА, верховный суд создал диалоговую площадку в одной из социальных сетей под названием "Защита бизнеса", где бизнесмены могут задать любой интересующий вопрос. - Там есть модератор, который очень быстро отвечает на все жалобы и вопросы бизнесменов. Было бы хорошо, если бы наш областной суд также создал страницу в Facebook, чтобы наши местные предприниматели могли решить все на месте, не выходя на судей верховного суда, - заявил Галымжан ИЩАНОВ. - Тем более после подписания меморандума между палатой предпринимателей и судом ЗКО количество желающих получить консультацию заметно увеличится. Стоит отметить, что по данным экономического суда, лишь половину исков, подаваемых бизнесменами, удовлетворяют.