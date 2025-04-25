От укуса змеи уже пострадал подросток.

Видео с детской площадки со змеей в новом микрорайоне Алтын Орда распространили в соцсети. Жители сообщают, что змей видели также и в других районах города .

Недавно с укусом змеи в многопрофильную детскую больницу попал 15-летний подросток, его доставили из жилого массива Курайли, что в пригороде Актобе. По словам врачей, ему ввели противозмеинную сыворотку, проводили симптоматическое лечение, самочувствие удовлетворительное.

Служба 109 после этого обратилась к горожанам, чтобы в случае обнаружения змей они обращались в территориальную инспекцию лесного хозяйства, а если есть угроза жизни – на 112.

— В нашем регионе из ядовитых змей встречается стрела-змея, которая не представляет серьезной опасности для человека. Ее зубы расположены в задней верхнечелючтной кости, поэтому укус может быть опасен только при глубоком проникновении пальца в рот змеи. Сейчас змей просыпаются после зимней спячки, и их можно встретить в степи, в холмистой местности, по оврагам и балкам. В населенные пункты и жилые дома они заходят крайне редко, — говорится в сообщении.

По данным специалистов, в Актюбинской области водятся обыкновенные и водяные ужи, степная гадюка и стрела змея. Обыкновенный щитомордник есть только в южных районах. В случае укуса необходимо обращаться за медицинской помощью, чтобы сняли интоксикацию.

Фарида ЗАРИП

Фото: pexels.com