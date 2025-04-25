Остальные планируют подключить до первого мая.

В пресс-службе городского акимата сообщили, что часть фонтанов в Уральске уже запущена. Сейчас работают фонтаны на площади Первого президента, в скверах Жубана Молдагалиева и Лермонтова. Остальные ещё очищают от мусора и готовят к запуску. Этим занимается компания «ЗемЭнергоСервис».

Всего в городе — 25 фонтанов на 12 локациях. Их обслуживают по двухлетнему контракту на сумму 119 миллионов тенге. Подрядчики обещают, что к 1 мая заработает как можно больше фонтанов.

Пока строительство новых фонтанов не планируют. Но есть проект благоустройства пяти скверов, и в двух из них появятся небольшие фонтаны.



