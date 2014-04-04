Источник инфографики: пресс-служба акимата г.Уральска Источник инфографики: пресс-служба акимата г.Уральска Заместитель руководителя отдела ЖКХ АД и ПТ Бекжан ТУКЖАНОВ рассказал, на каких именно уральских улицах этим летом начнется ремонт, кто и откуда выделил на это средства. По словам Бекжана ТУКЖАНОВА, в этом году планируется отремонтировать около 40 км дорог, что на 22% больше по сравнению с 2013 годом. Ремонт позволит на 13,2% улучшить состояние асфальтированных дорог. Капитальный и средний ремонт в этом году проведут на 25 улицах, и на это необходимо около 4,5 млрд тенге, 3,3 из которых уже выделили из республиканского и местного бюджетов, а также недропользователи. - За счет недропользователей на сумму 1,7 млрд тенге будут отремонтированы 15,5 км автомобильных дорог, - рассказал Бекжан ТУКЖАНОВ, - Еще 1,3 млрд тенге выделено из республиканского и местного бюджетов на ремонт 9,7 км дорог. Кроме того, на ближайшей сессии маслихата депутаты будут рассматривать вопрос о выделении еще 1,7 млрд тенге, на которые планируется ремонтировать 12,3 км дорог. К слову, некоторые проекты будут переходящими на 2015 год. Нужно отметить, что выделяемая сумма на ремонт дорог в два раза выше, чем в прошлом году. Если в прошлом году  на ремонт было выделено 2,2 млрд тенге, то в этом году выделяется 4,5 млрд тенге. Список улиц, на которых будет произведен ремонт в 2014 году: Ул. Сарайшык от ул. С. Даумова до ул. Петровского - 2,25 км Ул. С. Датова с подходами к русловому и пойменному мостам - 7,9 км Дорога на п. Деркул от ул. Есенжанова до путепровода в Деркуле - 5,123 км Ул. Алмазова от ул. Мендалиева до ул. Курмангазы - 0,9 км Пр. Евразия от ул. Мухита до ул. Ч. Набережной - 0,92 км (всего 1,887 км) Перекресток ул. С. Датова - ул.Шолохова - ул.Московская - 0,787 км (с устройством правых поворотов) Ул. Чкалова, ул. Шоссейная от ул. Ружейникова до с. Желаево - 1 км (всего 3,831 км) Ул. Карева от ул. Елизарова до ул. Чагано-Набережная - 0,75 км (всего 2050) Дорога от п. Деркул до автодороги Уральск-Таскала - 5,4 км (всего 7,8 км) Ул. Казталовская, ул. Шубина от ул. Чкалова до Джамбейтинской - 0,848 км Ул. Алматинская от ул. Космическая до ул. Джамбейтинская - 1,372 км Ул. Некрасова, ул. Лермонтова от ул. Курмангазы до ул. Досмухамедова - 1,404 км ул. Момышулы от ул. Кызылжарская до ул. Соколиной - 0,521 км Ул. Байтурсынова от ул. Джакупова до ул. Айткулова - 1,550 км Ул. Ескалиева от ул. Ихсанова до ул. Пугачева - 0,7 км (всего 1,432 км) Автодорога Уральск - п.Таскала от ул. Жангир хана до границ г. Уральск - 4,083 км Ул. Нефтяная, ул. Котельная, ул. Кооперативная, ул. Ашхабадская - 1,15 км Внутриквартальные проезды в 7-9 мкр. (улица 3) - 0,7 км (всего 1,432 км)