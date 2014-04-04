По данным журналистов, производство доработанного устройства начнется в ближайшее время в Китае. Поступило уже 400 заказов из разных стран - от США и Китая до Бразилии и России. Foodini - 3D-принтер, который позволяет создавать еду, причем "распечатанным" блюдам - гамбургерам, булочкам, шоколадкам или макаронным изделиям - можно придать любую форму. Некоторые блюда перед употреблением все же придется сварить или разогреть. После многомесячных испытаний и доработки Foodini скоро появится в ресторанах, пекарнях, кондитерских и на кухнях обычных людей, прогнозирует газета. Цена новинки, как и было обещано несколько месяцев назад, составит примерно тысячу евро. Принтер оснащен сенсорным экраном для выбора рецептов или разработки оригинальных блюд. Ингредиенты для "распечатываемых" блюд необходимо поместить в специальные капсулы. Разработчики принтера Foodini полагают, что он станет весьма популярным бытовым прибором и положит начало новой эпохе домашнего хозяйства. О работе устройства можно узнать подробнее благодаря видеороликам, опубликованным на YouTube. Один из них демонстрирует, как Foodini справляется с основой для пиццы, изготовление которой в домашних условиях занимает много времени и сил.