Иллюстративное фото с сайта www.quorum.kz Иллюстративное фото с сайта www.quorum.kz Сформирован новый состав правительства Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду. "На основании статьи 44 Конституции Республики Казахстан назначить: Сагинтаева Бакытжана Абдировича - первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан;  Абдыкаликову Гульшару Наушаевну - заместителем премьер-министра Республики Казахстан; Исекешева Асета Орентаевича - заместителем премьер-министра Республики Казахстан – министром индустрии и новых технологий Республики Казахстан", - говорится в сообщении. Также свои посты сохранили и другие министры. Бахыт Султанов назначен заместителем премьер-министра – министром финансов,  Асылжан Мамытбеков- министром сельского хозяйства, Берик Имашев - министром юстиции, Аслан Саринжипов - министром образования и науки, Салидат Каирбекова - министром здравоохранения. Министерство труда и социальной защиты населения возглавила Тамара Дуйсенова, Министерство транспорта и коммуникаций -  Женис Касымбек, Министерство окружающей среды и водных ресурсов - Нурлан Каппаров. Также портфель министра культуры вновь получил Арыстанбек Мухамедиулы, министра  нефти и газа - Узакбай Карабалин, министра регионального развития Болат Жамишев, министра иностранных дел - Ерлан Идрисов. Владимир Божко назначен министром по чрезвычайным ситуациям, Калмуханбет Касымов - министром внутренних дел, Ерболат Досаев – министром экономики и бюджетного планирования, Жанар Айтжанова - министром по делам экономической интеграции. Председатель Агентства Республики Казахстан по связи и информации  Аскар Жумагалиев назначен членом правительства Республики Казахстан. Таким образом, свои кресла сохранили все министры прежнего состава Кабмина. Напомним, что 2 апреля премьер-министр Серик Ахметов подал в отставку. Премьер-министром Казахстана стал Карим Масимов.