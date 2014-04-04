Прошедшая неделя в буквальном смысле выдалась рыбной для одного из производственных кооперативов на Урале. Здесь в сети с разницей в два дня попали две белуги весом по 150 и 140 кг каждая и 30-килограммовый осетр. На вылов этих видов рыб в Казахстане действует мораторий, а потому все выловленные особи были переданы Урало-Атыраускому осетровому рыбоводному заводу. - Этот год особенный. С тоневых участков поступили две белуги, самка и самец. Это для нас очень хорошо. Надеемся получить от них икру и молоки прижизненным путем, не умертвляя рыбу. Если хорошая икра, то, значит, хороший эмбрион и потомство должно быть чистое. Мы будем работать над этим, - говорит. Теперь за подопечными белугами особый уход, это питание, температура и даже их психологический комфорт, без лишней нужды сюда не входит ни один лишний человек. Через некоторое время, когда позволит температура воды, самку «сдоят», а полученную икру (по примерным подсчетам около 30 килограммов или 800 тысяч икринок) оплодотворят и поместят в инкубатор. После будут выхаживать мальков до тех пор, пока они не наберут вес, чтобы выжить в естественных условиях, и выпустят их в Каспийское море. Это планируют сделать уже в конце лета.