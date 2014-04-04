Фото с сайта NUR.KZ Фото с сайта NUR.KZ В Карагандинской области продолжает свирепствовать стихия. В одном из сел региона наводнение буквально смыло целый табун лошадей. Спасатели взрывали в этом районе лед на водоемах, после чего река Нура неожиданно вышла из берегов, а на местные пастбища обрушились настоящие волны. Тонны воды и глыбы льда накрыли больше ста лошадей, которые паслись неподалеку. Человеческих жертв удалось избежать: в самый последний момент пастухи смогли выбраться на сушу.  Сейчас причины инцидента выясняют дознаватели из полиции и МЧС. Столь жуткое зрелище редко когда увидишь, отмечает КТК. Огромное пастбище неподалеку от села Байтуган превратилось в самое настоящее кладбище домашних животных. Трагедия произошла, когда пастухи гнали табун на клеймение. Неподалеку спасатели вели взрывные работы – пытались ликвидировать затор на реке Нура. Никто и представить себе не мог, что произойдет в следующие несколько минут. Говорит Нуркен Абельдинов, житель пос. Байтуган Карагандинской области: «Когда произошел взрыв, жеребцы утащили своих кобыл в эту сторону, к Нуре, и оттуда их просто подавило льдом. Их просто льдом порезало, 107 голов». Рискуя собственной жизнью, пастухи смогли вывести из воды почти восемьдесят кобыл. Однако большая часть животных захлебнулась прямо у них глазах. Мощным течением более ста голов скота разбросало на несколько километров. Они гниют на затопленном пастбище. Утонули в основном жеребые кобылы, то есть на днях они должны были дать приплод. Сейчас без средств к существованию остались более пятидесяти семей села Байтуган. Как жить дальше, глава семейства Кукеновых не знает. Наводнением унесло пять его лошадей. Из живности у хозяина теперь только дворняга. Конюшня опустела, а значит, скоро опустеет и семейный бюджет. Кормить детей теперь попросту нечем. Говорит Сарлас Кукенов, житель пос. Байтуган Карагандинской области: «Каждый год молодняк мы продаем, за счет этого мы и живем. Я, например, лично не работаю, жена с детьми тоже дома сидит». Таких бедствующих животноводов здесь половина поселка. Люди в панике - местные власти объявили, что лошади погибли из-за халатности сельчан, якобы пасти скот в этом месте давно запретили. Стало быть, никакой компенсации они не получат. Говорит Рабига Кутжанова, замакима Нуринского района Карагандинской области: «Мы всех предупреждали, что в поймах реки Нура скот не должен пастись. Все были предупреждены и скот не должны были выгонять, потому что происходил сброс воды с плотин». В департаменте по ЧС тоже уверены, что подрыв ледостава на реке Нура здесь абсолютно ни при чем. Говорит Куаныш Муталапов, руководитель пресс-службы ДЧС Карагандинской области: «Во время взрыва мы не наблюдали лошадей поблизости, лошадей никто не видел. Все меры предосторожности у нас соблюдались во время взрыва». Это кадры того самого взрыва, из-за которого, по версии жителей Байтугана, они и потеряли практически весь свой домашний скот. Так это или нет, сейчас выясняет спецкомиссия. Сельчане тем временем уже посчитали: ущерб от наводнения составил не менее тридцати миллионов тенге.