Трагедия произошла рано утром 15 августа в селе Пойма Теректинского района. 26-летний Алтынбек Жолдас вместе с родителями проживал в поселке Аксуат Теректинского района. По словам его родственницы Балзии Сериковой, молодой человек вернулся из армии, устроился на работу вахтовым методом и всячески помогал родителям. 14 августа, в День молодежи, Алтынбек встретился с друзьями и на машине они выехали в село Пойма для того, чтобы снять со счета деньги. – По дороге у них (Алтынбека и его друзей - прим.автора) произошел конфликт и Алтынбек каким-то образом вылетел из машины, которая ехала на высокой скорости. Но вместо того, чтобы остановиться, оказать ему помощь и вызвать скорую, его друзья поехали дальше. Потом все же вернулись обратно и закинули парня в машину. Это видели сельчане, которые рано утром провожали скот на пастбища. Они подошли и спросили, что случилось, на что парни ответили, что Алтынбек просто пьян и сейчас они отвезут его домой. Однако домой они его не отвезли, они приехали в Аксуат, пересели на другую машину и поехали в город. На все это ушло достаточно большое количество времени. О произошедшем они не сообщили ни врачам, ни полицейским, ни даже родителям Алтынбека, хотя у него с собой был телефон, - возмущается Балзия Серикова. По словам женщины, приехав в медучереждение, парни заявили, что нашли Алтынбека без сознания на обочине дороги. Медики в срочном порядке госпитализировали молодого человека и провели экстренную операцию. – Услышав от врачей, что состояние парня тяжелое и операция займет 2-3 часа эти "друзья" спокойно отправились домой к одному из них, умылись, поели, переоделись и приехали снова в больницу. Медики сообщили, что парень впал в кому, и только тогда они рассказали о случившемся маме Алтынбека, привезли ее в город, а спустя два дня он умер не приходя в сознание. 20 августа мы похоронили Алтынбека. Мать до сих пор не может поверить в это и не в состоянии ни о чем думать. Мы уверены, что все было не так, как рассказывают эти парни. Мы думаем, что они его вытолкнули из машины, мало того, если бы они вовремя оказали ему помощь, его, возможно, удалось бы спасти. Эти ребята с нашего поселка, с детства дружили друг с другом, и в голове не укладывается, как такое вообще могло произойти, - говорит женщина. Родственники написали заявление в полицию. Но, по их словам, полицейские не торопятся выяснять обстоятельства произошедшего. – Возмущает сам факт того, что они в тот день выехали на машине в состоянии алкогольного опьянения. Почему они сразу не сообщили нам о случившемся? Алтынбек не мог сам выпрыгнуть из машины, которая движется на полном ходу. Почему не вызвали скорую? Сейчас один из них, которому принадлежала та самая машина утверждает, что продал её. Мы думаем, что он просто пытается скрыть следы преступления. Кроме этого, они ни разу не пришли к родителям и не попросили прощения. Алтынбек был добрым, отзывчивым и улыбчивым парнем, никогда никому не вредил. Как могли с ним так поступить его же друзья? - возмущается Балзия. Между тем, в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что Алтынбек Жолдас поступил в приемное отделение Областной многопрофильной больницы 15 августа в 7.15. – Смерть наступила 17 августа в 21.30, - сообщили в ведомстве. В департаменте полиции ЗКО сообщили, что данный факт был зарегистрирован в ЕРДР, назначена судебно-медицинская экспертиза, после чего будет принято процессуальное решение. – Все доводы и предположения будут проверены следствием, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Корреспонденты "МГ" попытались связаться с молодыми людьми и узнать их позицию. Однако аким села сообщил, что они отказываются встречаться с журналистами.