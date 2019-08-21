Иллюстративное фото из архива "МГ" На рынке реализации продовольственных продуктов выявлены факты завышения цен. – С начала года силами Комитета по конкуренции проведено 7 расследований в отношении 11 субъектов: это на рынке реализации хлеба, молочной продукции, сахара, мяса кур. К административной ответственности привлечены 4 субъекта на сумму почти 4 млн тенге, изъят монопольный доход в размере 6 млн тенге. По остальным субъектам дела находятся на рассмотрении в административном суде. Работу ведем, постоянно монитором, где есть искажение цены. В случае необходимости, а также в случае наличия жалобы мы выходим на проверку для принятия мер в соответствии с законодательством, - рассказал Даленов. Что касается предстоящего повышения цен, по его словам, министерством проводится регулярный мониторинг. – Ситуацию держим на контроле. До конца года с учетом сезонности, ускорения к концу года инфляции происходит определенный рост. Наша задача – удержать инфляцию в коридоре 4-6%. В этом году общий тренд инфляции немного ниже. По итогам июля годовое выражение инфляции составило 5,4%. До конца года мы будем принимать все меры, чтобы рост цен не был таким, каким был в прошлом году, - заявил министр. По его словам, местные исполнительные органы полностью мобилизованы для работы в данном направлении и применяются все инструменты. – Это новое изменение в правила торговли, строительство оптово-распределительных центров, которые позволяют с минимальными издержками продавать населению продукты питания, плодоовощную продукцию по ценам близким производителям. Также упрощены процедуры работы стабилизационных фондов. У нас, конечно же, есть инструмент мониторинга цен и выявления посреднических операций и сговоров в ценообразовании, - заключил глава ведомства.