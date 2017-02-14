Иллюстративное фото с сайта krymok.ru По словам акима Теректинского района ЗКО Мурата МУКАЕВА, строительство завода будет идти три года. - Нефтеперерабатывающий завод построят в Богдановском сельском округе. Там будут производить высококачественный битум, дизельное топливо, керосин и бензин. Строительством будут заниматься арабские инвесторы, - отметил Мурат МУКАЕВ. - На стройке будут задействованы местные жители. Кроме того, в ходе реализации проекта планируется строительство автодороги до станции Алгабас в сторону границы Российской Федерации.