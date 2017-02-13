Как выяснилось, полицейский задержал троих нарушителей, которые пытались похитить стройматериалы. По факту кражи он возбудил уголовное дело по п.1 ч.2 ст.188 УК РК "Кража". Для положительного решения уголовного дела подозреваемый потребовал у задержанных деньги. В тот же день он получил взятку в размере 50 000 тенге, затем попросил еще 300 000 тенге. Подозреваемый был задержан сотрудниками Департамента антикоррупционной службы при получении аванса в размере 150 000 тенге возле чайханы «Хорезм», расположенной в Макатском районе. - Следственный судья суда №2 города Атырау применил домашний арест в отношении оперуполномоченного криминальной полиции Макатского районого отдела, подозреваемого в получении взятки, - сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау.