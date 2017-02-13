Гульжанар УМБЕТОВА с опасением ждет наступления весны, ведь в ее квартире снова начнется потоп. Она инвалид 2 группы. В общежитии живет с 2004 года, она переехала в родной Уральск из Алматы. Потолок в ее квартире начал протекать в прошлом году, женщина сразу же обратилась за помощью. Только везде получала отказ, отремонтировать крышу ей предлагали за свой счет. - Писала, мне ответили, что нужно обращаться в свой КСК, а там мне сказали делать ремонт за свой счет, предоставить квитанцию, и эта сумма засчитается как квартплата. Задолженности у меня нет, 13 лет живу здесь, каждый месяц плачу, - говорит Гульжанар УМБЕТОВА. Средств на то, чтобы самостоятельно отремонтировать крышу, у женщины нет. Со второй группой инвалидности ее отказываются принимать на работу, а пенсии едва хватает на хлеб и лекарства. - На выживание денег хватает, хлеб без масла едим, продукты под запись брали, еще и дорогостоящие ампулы назначают, одна стоит 80 тысяч тенге, а я от этого лекарства в депрессию впадаю, - продолжает Гульжанар УМБЕТОВА. В КСК «Дорожник» заявляют, что крыша протекает не только в квартире Гульжанар УМБЕТОВОЙ, эта проблема касается практически всех жителей верхних этажей. Только на программу "Модернизация ЖКХ" никто не соглашается, 70% жильцов в общежитии – квартиранты. - Уже 32 года дому, кровля мягкая, а срок ее эксплуатации всего 15 лет, то есть уже 2 раза должны были поменять. На собрания никто не выходит, задолженность по этому дому 1,8 млн.тенге, платят жильцы очень плохо. Латаю эту крышу каждый год, но бесполезно, нужно капитальный ремонт делать, - говорит председатель КСК «Дорожник» Зоя ЛИСЕНКО. И все же председатель КСК пообещала помочь женщине, учитывая ее положение. - Буду ей ремонт делать, она просто в больнице лежала, мы с ней договорились. Мы ей поможем, побелю, покрашу, - пообещала председатель. Только проблему такой ремонт вряд ли решит: как только снег начнет таять, в квартирах снова будет потоп.