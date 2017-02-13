С ходатайством в суд №2 об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении своего коллеги обратился специальный прокурор прокуратуры области. Оказалось, что в ЕРД прокуратуры области зарегистрировано заявление двоих граждан в отношении сотрудника прокуратуры города Атырау, которого те обвинили в мошенничестве. В ходе досудебного расследования стало известно, что сотрудник прокуратуры обманным путем завладел денежными средствами потерпевших. 6 февраля подозреваемый был задержан и водворен в ИВС УВД г. Атырау. - Суд, посчитав, что в материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что подозреваемый может воспрепятствовать судопроизводству, удовлетворил ходатайство, - говорится в сообщении пресс-службы. Подозреваемый взят под стражу на два месяца в СИЗО. Следственные мероприятия продолжаются.