Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, на территории области ожидается ухудшение погодно-климатических условий, местами будет туман, образование наледи, гололед. - В связи с чем в целях безопасности дорожного движения, исключения дорожно-транспортных происшествии и предотвращения чрезвычайных случаев настоятельно рекомендуем воздержаться от дальних поездок, не выезжать за пределы населенных пунктов, особенно, кто использует транспортные средства на дизельном топливе, осуществляющие перевозку пассажиров. В настоящее время, несмотря на оттепель, ночью температура понижается ниже нуля и это неизбежно снижает качество сцепления шин с поверхностью проезжей части. При этом следует понимать, что для выполнения противогололедных мероприятий, учитывая большую протяженность автодорог, дорожными организациями затрачивается немало времени, к тому же в первую очередь посыпаются только лишь спуски и подъемы, - сообщили полицейские. Во избежание ДТП на трассах республиканского и областного значения полицейские приняли решение о временном ограничении передвижения на автодорогах Уральск-Атырау и Уральск-Актобе. Трассы закрыты с 19.50 для всех видов автотранспорта. - Наряду с этим, просим владельцев автомашин, проживающих в областном центре, не парковать транспортные средства на магистральных и главных улицах города, в особенности в ночное время, так как это затрудняет своевременную очистку проезжей части и принятие противогололедных мероприятий. В результате значительно снижается их пропускная способность, и самое главное отрицательно влияет на дорожную безопасность, - добавили в департаменте полиции ЗКО.