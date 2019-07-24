С 22 июля желающие пройти обучение бизнесу в 200 школах во всех городах и районах страны проходят тестирование на выявление мотивации к занятию предпринимательством. В 2019 году по поручению президента Касым-Жомарта Токаева охват обучением предпринимательству в рамках госпрограммы увеличен более чем вдвое. В рамках двух программ будет обучено 75 тысяч самозанятых, безработных и членов многодетных семей, половину из которых составит молодежь в возрасте от 18 до 29 лет. Известный спортсмен и общественный деятель Ардак Назаров стал одним из бренд-амбассадоров проекта "Жас кәсіпкер", который реализуется НПП "Атамекен" в рамках госпрограммы "Еңбек". – Во время тренировок с детьми, а их в нашей школе более 500 спортсменов, а также во время встреч с молодежью я всегда говорю о необходимости нравственного воспитания. Когда я в социальных сетях увидел информацию об обучающих проектах "Жас кәсіпкер", "Бастау" и увидел, что их поддерживает молодежь, то решил тоже внести свой вклад. Бизнес, собственное дело, быть богатым – это хорошо, но путь лежит через трудолюбие. Мои друзья, знакомые бизнесмены, встают еще раньше, чем я, и ложатся далеко за полночь. Потому что они ответственны не только за себя, за свое дело, но и за свою команду, за людей вокруг. В этом и есть общее между предпринимательством и спортом. Только через труд можно достичь достатка, - отмечает Ардак Назаров. Особенностью обучающих проектов является объединение трех основных элементов - это обучение, финансирование и сопровождение. С 22 июля в 200 учебных классах по всему Казахстану началось обучение бизнесу 10 тысяч молодых людей и членов многодетных семей, 60 классов приходится на столицу и такие крупные города как Алматы, Шымкент. – Поддерживаю инициативу "Атамекена" по привлечению популярных среди молодежи персон, которые помогут продвинуть проект. Ведь сегодня именно социальные сети являются источником основной информации. Поэтому призываю известных спортсменов, звезд шоу-бизнеса продвигать подобные социальные инициативы, которые направлены на укрепление благосостояния нашего общества, - отмечает Назаров. – А молодежь призываю идти смело вперед, действовать и ничего не бояться. Тем более что государство делает большую работу по поддержке молодежи: дает не только знания, но и гранты и кредиты. Безработные и самозанятые представители молодежи или члены многодетных семей могут пройти обучение по проекту "Жас кәсіпкер". Для этого можно оставить заявку на сайте qoldau.atameken.kz, обратиться в филиалы палаты или по телефону контакт-центра НПП "Атамекен" 1432 (звонок бесплатный).