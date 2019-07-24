Иллюстративное фото из архива "МГ" Представитель Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Олег Тушканов поделился итогами работы за шесть месяцев этого года. По его сведениям, за это время было выявлено 1267 нарушений правил рыболовства, 219 материалов уже находятся в административном суде, возбуждено 11 уголовных дел. - Изъято около 13 тонн рыбы, из них 316 кг осетровых пород, 160 единиц транспортных и плавательных средств, 1848 орудий лова, - сообщил Олег Тушканов. Всех нарушителей оштрафовали в общей сложности на пятнадцать с половиной миллионов тенге, из которых в доход государства на сегодня взыскано 12,6 млн тенге. - В целях сохранения рыбных ресурсов на водоемах Атырауской области силами рыбоохраны, полиции и пограничной службы ежедневно проводятся мероприятия, направленные на борьбу с браконьерством, - заключил представитель рыбоохраны.