А самое главное – с помощью IT-технологий были поставлены на государственный контроль продажи всех лотерейных билетов по стране. Результаты не заставили себя ждать, только с марта 2018 года оператором лотереи было реализовано 12 миллионов лотерейных билетов на сумму 3,5 миллиарда тенге, при этом победителями стали более 2 миллионов человек, чья общая сумма выигрышей составила 2,7 миллиарда тенге. - Однако на достигнутом мы не останавливаемся. И следующим шагом по наведению порядка на лотерейном рынке стало создание национальной сети лотерейных электронных киосков. Она позволит не только развить онлайн-лотерейные продукты, но и обеспечить контроль над всем терминальным оборудованием, ранее ввезённым в Казахстан, - рассказал президент АО «Сәтті Жұлдыз» Александр Тен.До 2016 года в Казахстан было нелегально ввезено более 20 000 единиц различных терминалов, большая часть из которых используется, в том числе, и в качестве игровых автоматов. Проблема «лотерейных оборотней», действующих под вывеской псевдо-лотереи, не могла ускользнуть от внимания чиновников, поскольку, во-первых, игровые автоматы запрещены законодательством Казахстана, во-вторых, бесконтрольное функционирование ведет к исчезновению значительных сумм, исчисляемых в десятках миллиардов тенге, в теневых потоках экономики.Что же планируется сделать, чтобы этого избежать? Казахстанские предприниматели, являющиеся владельцами подобного оборудования, получают возможность стать официальными распространителями электронных билетов при соблюдении определенных условий, в рамках которых национальный оператор лотереи «Сәтті Жұлдыз» совместно с компанией «Lotomatic» производят замену программного обеспечения. - После технической модернизации терминал подключается к республиканским серверам в государственных органах, что позволит осуществлять круглосуточный контроль за продажами лотерейных билетов в режиме реального времени. Сам же владелец терминала проходит процедуру фискализации, встает на налоговый учет и получает официальную возможность распространять электронные лотерейные билеты, - пояснил директор ТОО «Lotomatic» Александр Таранин.Реализуя данный проект, государство планирует поставить на контроль терминальное оборудование по всей стране. Таким образом, оно дает возможность их владельцам отказаться от незаконной деятельности и переориентировать имеющиеся терминалы в лотерейные киоски по распространению электронных моментальных лотерей. В свою очередь, новый проект позволит оградить несовершеннолетних от участия в лотерее, поскольку при приобретении билетов предусмотрена обязательная идентификация каждого участника. А также это позволит увеличить доходную часть в региональные и республиканские бюджеты, что в разы увеличит сумму отчислений на развитие спорта в Казахстане. Следует еще раз напомнить, что помимо налогов и обязательных платежей Единый оператор лотереи «Сәтті Жұлдыз» 15% от валового игрового дохода (ВИД) официально перечисляет на развитие спорта в нашей стране.