- В жару макияж может поплыть, поэтому используйте минимум косметики: крем, тон, тушь, блеск для губ.
- Не стоит использовать крем на масляной основе. Он будет придавать лицу жирный блеск и забивать поры. Перед нанесением тона, используйте базовое средство или крем для лица. Макияж будет держаться дольше.
- Летом слой косметики должен быть очень тонким, чтобы она не растекалась. Чтобы этого добиться, используйте инструменты для нанесения средств – кисти, спонжи.
- Насыщенные и глубокие цвета декоративной косметики оставьте для холодного времени года, они могут выглядеть грубо. Лету подходят нюдовые оттенки и пастельные тона.
- В жару не стоит наносить кремовые тени. Они скатываются на веках. Оптимальный вариант – жидкие тени, которые не растекаются, наносятся ровным слоем.
- Сухие румяна, смешавшись с потом, стекают, оставляя разводы. Лучше наносите тонким слоем жидкие румяна.
- Компактная пудра может затвердеть на солнце. В отличие от нее, рассыпчатая пудра поможет эффективно закрепить макияж.
- Чтобы тушь не размазалась, стоит использовать водостойкую.
- Для летнего макияжа лучше использовать карандаш для бровей и глаз, не содержащий воска в составе, он может растаять.
- Стойкая помада сушит губы. Замените ее блеском для губ – он менее стойкий, зато легко наносится и отлично увлажняет кожу губ.
