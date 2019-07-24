Чтобы в летнюю жару лицо оставалось свежим и красивым, воспользуйтесь следующими хитростями.
  1. В жару макияж может поплыть, поэтому используйте минимум косметики: крем, тон, тушь, блеск для губ.
  2. Не стоит использовать крем на масляной основе. Он будет придавать лицу жирный блеск и забивать поры. Перед нанесением тона, используйте базовое средство или крем для лица. Макияж будет держаться дольше.
  3. Летом слой косметики должен быть очень тонким, чтобы она не растекалась. Чтобы этого добиться, используйте инструменты для нанесения средств – кисти, спонжи.
  4. Насыщенные и глубокие цвета декоративной косметики оставьте для холодного времени года, они могут выглядеть грубо. Лету подходят нюдовые оттенки и пастельные тона.
  5. В жару не стоит наносить кремовые тени. Они скатываются на веках. Оптимальный вариант – жидкие тени, которые не растекаются, наносятся ровным слоем.
  6. Сухие румяна, смешавшись с потом, стекают, оставляя разводы. Лучше наносите тонким слоем жидкие румяна.
  7. Компактная пудра может затвердеть на солнце. В отличие от нее, рассыпчатая пудра поможет эффективно закрепить макияж.
  8. Чтобы тушь не размазалась, стоит использовать водостойкую.
  9. Для летнего макияжа лучше использовать карандаш для бровей и глаз, не содержащий воска в составе, он может растаять.
  10. Стойкая помада сушит губы. Замените ее блеском для губ – он менее стойкий, зато легко наносится и отлично увлажняет кожу губ.