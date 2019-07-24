Иллюстративное фото и архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Көкнәр-2019» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности был задержан 37-летний житель города Уральск, который в своей квартире устроил притон для наркозависимых. – В результате обыска в его квартире были обнаружены использованные шприцы, а также посуда и различные приспособления для приготовления наркотиков. Кроме того, в полимерной чашке была обнаружена жидкость, которая, согласно заключению экспертизы является раствором наркотического средства «экстракционного опия». В отношении подозреваемого начато досудебное расследование по части 1 статьи 302 УК РК "Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и предоставление помещений для тех же целей" и по части 2 статьи 296 УК РК "Незаконное хранение наркотических средств", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Стоит отметить, за шесть месяцев этого года по ЗКО выявлено 291 наркоправонарушение, из них 15 фактов незаконного хранения наркотических средств в особо крупном размере, пять фактов культивирования наркосодержащих растений. Сотрудниками полиции ликвидировано два наркопритона. Из незаконного оборота изъято более восьми килограммов наркотических и психотропных веществ.