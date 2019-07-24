35-летняя Аманда Либерти из г. Лидс (Британия) купила его через интернет. «Я оплатила 400 ф. ст. (около 500 долл.), за доставку с Европы, — делится «невеста». — Это просто любовь с первого взгляда».Аманда назвала канделябр Люмьером и купила обручальные кольца и сделала тату у себя на руке.Она заботится о его идеальном состоянии, ежедневно натирая. «Знаю, многим это кажется странным, но я не сумасшедшая.» В прошлом ее связывали отношения со статуей Свободы (Нью –Йорк). Поддерживать любовь на расстоянии не просто, поэтому они расстались…Люди, которых влечет к неодушевленным объектам, называются - объектофилы. Истории известны другие случаи: жительница Швеции, которая с 1979 года считала себя женой Берлинской стены, а американка в 2007 году заключила неофициальный брак с Эйфелевой башней. Пару лет назад американка из Сан-Диего, везде говорила, что она и железнодорожная станция Санта-Фе, в которую влюбилась еще в детстве, «вступили в брак».Согласно исследованиям, больше половины таких людей страдают аутическими расстройствами.