Как пояснили в пресс-службе акимата города Уральск, по многочисленным просьбам акимом города Уральска Муратом Мукаевым была организована встреча с предпринимателями города осуществляющими реализацию канцелярских товаров на «Школьной ярмарки». - В ходе беседы обсуждался вопрос ценообразования школьных товаров, о возможностях снижения цен, так как в прошлом году цены на школьной ярмарке практически были идентичны с специализированными магазинами и торговыми рынками. Также предприниматели заверили, что предпримут меры по снижению цен на канцелярские товары и обещали активно участвовать в акции «Дорога в школу», оказывая помощь многодетным и малообеспеченным семьям, где есть дети школьного возраста, - отметили в горакимате. Стоит отметить, по итогам встречи градоначальником было дано поручение о проведении школьной ярмарки по улице Д.Нурпеисовой с 1 августа по 1 сентября. - Для принятия участия в ярмарке необходимо подать заявление до 25 июля. При подаче заявления предпринимателям рекомендуется указать: опыт работы в сфере реализации канцелярских и школьных товаров, количество действующих торговых точек на рынках, торговых домах, являетесь ли вы оптовым поставщиком, благотворительных акциях проведённых в период ранее проведенных школьных ярмарок, - дополнили в акимате. В период проведения ярмарки предпринимателями организуются скидки для многодетных и одиноких матерей, кроме того, проводятся благотворительные мероприятия для нуждающихся слоев населения по предоставлению школьных принадлежностей бесплатно. Напомним, на ярмарке, проведенной в 2018 году, около 100 многодетных и малообеспеченных семей получили скидки от 30% до 70%.