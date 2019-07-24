Случай произошел 21 июля около 14.00 на арбате по улице Д.Нурпеисовой напротив ТД "Лаура". Как рассказала пострадавшая Кунимгуль Нурумова, она шла вместе с сыном и в какой-то момент просто провалилась в отверстие между решетками, которые закрывают арыки. – Я не сразу поняла что случилось, почувствовала ужасную боль. Думала, лишь бы не сломать себе ноги. Получается я правой ногой полностью провалилась сквозь решетки, а пальцы левой ноги застряли между в этих решетках. Самостоятельно выйти оттуда у меня не получилось, прибежали люди и начали помогать. Крови было много, еще и ссадины кровоточили. Сын побежал в аптеку за перекисью, вызвали скорую. Одна женщина рассказала, что тоже когда-то провалилась между решетками и также как я получила сильные ушибы, - рассказала Кунимгуль Нурумова. По словам женщины, врачи кареты скорой помощи тут же отвезли её в травмпункт, где все раны обработали и на правую ногу наложили гипс. – На следующий день я обратилась в поликлинику, хирург сказал, что у меня сильный ушиб мягких тканей. Кроме того, на левой ноге в двух местах треснул ноготь, его теперь нужно удалять. Врач снял гипс, сказал, что он не обязателен. Прописал постельный режим и минимум физической нагрузки. Теперь я буду две недели находиться на больничном. Написала заявление в полицию, обязательно буду судиться, буду добиваться возмещения ущерба. Кроме этого, я хочу, чтобы там устранили неполадки, ведь это опасно для других людей. В районе рынка всегда много людей, ведь это самое оживленное место в городе. Там всегда бегают дети. А вдруг ребенок туда провалиться? Он сразу погибнет или получит очень серьезные травмы, - возмущается Кунимгуль Нурумова. Выяснилось, что арыки по улице Дины Нурпеисовой находятся на балансе городского акимата. – Арыки находятся на постоянном контроле отдела ЖКХ города Уральск. Мы постоянно выезжаем, смотрим и контролируем их состояние, производим сварочные работы там, где необходимо. Но, к сожалению, нередко решетки просто ломают, воруют и сдают на металлолом, - сообщил руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции города Уральск Мержан Нуртазиев.