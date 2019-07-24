Кунимгуль Нурумова в результате падения получила сильный ушиб правой ноги, множественные гематомы. Кроме того, на днях женщине удалят ноготь на левой ноге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Случай произошел 21 июля около 14.00 на арбате по улице Д.Нурпеисовой напротив ТД "Лаура". Как рассказала пострадавшая Кунимгуль Нурумова, она шла вместе с сыном и в какой-то момент просто провалилась в отверстие между решетками, которые закрывают арыки. – Я не сразу поняла что случилось, почувствовала ужасную боль. Думала, лишь бы не сломать себе ноги. Получается я правой ногой полностью провалилась сквозь решетки, а пальцы левой ноги застряли между в этих решетках. Самостоятельно выйти оттуда у меня не получилось, прибежали люди и начали помогать. Крови было много, еще и ссадины кровоточили. Сын побежал в аптеку за перекисью, вызвали скорую. Одна женщина рассказала, что тоже когда-то провалилась между решетками и также как я получила сильные ушибы, - рассказала Кунимгуль Нурумова. По словам женщины, врачи кареты скорой помощи тут же отвезли её в травмпункт, где все раны обработали и на правую ногу наложили гипс. – На следующий день я обратилась в поликлинику, хирург сказал, что у меня сильный ушиб мягких тканей. Кроме того, на левой ноге в двух местах треснул ноготь, его теперь нужно удалять. Врач снял гипс, сказал, что он не обязателен. Прописал постельный режим и минимум физической нагрузки. Теперь я буду две недели находиться на больничном. Написала заявление в полицию, обязательно буду судиться, буду добиваться возмещения ущерба. Кроме этого, я хочу, чтобы там устранили неполадки, ведь это опасно для других людей. В районе рынка всегда много людей, ведь это самое оживленное место в городе. Там всегда бегают дети. А вдруг ребенок туда провалиться? Он сразу погибнет или получит очень серьезные травмы, - возмущается Кунимгуль Нурумова. Выяснилось, что арыки по улице Дины Нурпеисовой находятся на балансе городского акимата. – Арыки находятся на постоянном контроле отдела ЖКХ города Уральск. Мы постоянно выезжаем, смотрим и контролируем их состояние, производим сварочные работы там, где необходимо. Но, к сожалению, нередко решетки просто ломают, воруют и сдают на металлолом, - сообщил руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции города Уральск Мержан Нуртазиев.