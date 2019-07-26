эбонитовые капсулы с бумажными вкладышами, которые назывались медальонами и составлял по ним списки погибших. Трупы погибших солдат оставались в воронках от бомбардировки и местные жители, женщины, старики их просто закапывали. Глубина братских могил небольшая. После войны все забылось, эти останки до сих пор лежат под нашими ногами и до сегодняшнего дня мы все жили, как говорится, "на костях", - рассказал Жубан Гумаров.

На территории Бокейординского района ЗКО на протяжении нескольких лет ведутся поисковые работы останков солдат ВОВ. Как рассказал краевед Жубан Гумаров, первые останки двух солдат были найдены в 2015 году. Тогда в поисковых работах участвовали педагоги и ученики районной школы. Выяснилось, что в годы войны через Бокейординский район проходила железная дорога Уральск-Рязань. – По ней ездили поезда и возили оружие, медикаменты, одежду для бойцов Сталинградской битвы. Именно эту железную дорогу часто бомбили немцы, там же располагались зенитки наших бойцов. В результате бомбардировок погибло очень много солдат, которые находились в поездах. Заниматься поисками их тел и хоронить их не было времени, их основной задачей было восстановление железной дороги. Старший по званию, который находился на месте, собирал у погибших солдат документы, оружие,По словам краеведа, в 2017 году с ним связался руководитель поискового отряда имени М.Маметовой Сергей Лапшин, который на тот момент вел поисковые работы в России. – Очень жаль, что многие наши ученые и историки не знают, что на территории ЗКО была самая настоящая война, нас бомбили, наши отстреливались зенитками, гибли люди, падали самолеты и все это происходило на территории Бокейординского и Жанибекского районов. У нас много братских могил, воронок, в которых захоронены солдаты. В 2017 году поисковые работы возглавил Владимир Лапшин, руководство Бокейординского района всячески оказывает нам поддержку, помогает. На сегодняшний день найдены останки 20 воинов. По нашим сведениям, они были морскими пехотинцами. По документам их было 38 человек, но вряд ли удастся найти все останки, так как, возможно, не все 38 бойцов погибли. Может быть, кто-то остался жив. Останки будем считать по конечностям, так как черепа не у всех целые. Кроме этого, найдены личные вещи солдат, такие как бритвенные принадлежности, зеркала, пуговицы, фляжки, ремни, ложки, - рассказал краевед. Как утверждает Жубан Гумаров, останки принадлежат морским пехотинцам, так как есть документальные сведения, а также на найденных пуговицах и бушлатах изображен якорь. – Все мы знаем, что морские пехотинцы считаются элитой вооруженных сил и туда принимали только отобранных крепких ребят. По найденным костям видно, что ребята были крупного телосложения, рост которых доходил до двух метров. Сталин боялся, что японцы объявят войну и всегда держал морпехов под рукой. Сейчас у нас есть списки пропавших без вести, которые до 90-х годов были засекречены. По ним мы будем устанавливать личность найденных тел, - говорит краевед. Стоит отметить, что на данный момент в Бокейординском районе насчитываются четыре официальных братских могил, над которыми установлены памятные знаки и которые огорожены. Но, как утверждает краевед, число братских могил на территории района гораздо больше. – На деле их около 40-50. Их нужно найти, раскопать, "поднять" ребят, похоронить по-людски. Ведь сейчас по костям ходят люди, скот. Да и поисковых отрядов в стране мало. Мы считаем, что Бокейординскому и Жанибекскому районам нужно присвоить статус "Районов боевой славы", так как здесь проходили военные действия. Подрастающее поколение должно знать, что война не обошла и нашу землю, - заявил Жубан Гумаров. По словам руководителя поискового отряда имени М.Маметовой Сергея Лапшина, его группа сегодня завершает поисковые работы, а дальше поиски будут вести местные ученые и историки. – Местные жители когда-то распахали землю и многие найденные кости перезахоронили собственными силами. Сейчас их найти не представляется возможным. Хотя на этой земле захоронены сотни солдат. Дальше поиски будут вести поисковая группа под руководством Жубана Гумарова, - рассказал Сергей Лапшин.Слева направо: Сергей Лапшин, Жубан Гумаров и директо центра детско-юношеского туризма и экологии Бокейординского района Жасулан Хайрушев