Монумент на вершине Мамаева кургана в память о Героях Сталинградской битвы в г.Волгоград, впервые за более чем полвека закрыт от посетителей.Принято решение о реставрации этой уникальной статуи, чтобы в следующем году 75-летие Великой Победы она встретила во всей красе.Сейчас полным ходом, в круглосуточном режиме возводятся вокруг статуи не простые леса, после их покроет сетка, что полностью скроет памятник от глаз.Если успеют все сделать в срок, то монумент откроют 31 марта 2020 года.На период восстановительных работ доступ закроют только на смотровую площадку у подножия монумента «Родина мать зовет!». Комплекс «Мамаев курган» останется открытым для туристов. Обязательно посетите этот комплекс и покажите своим детям и внукам. Это должен помнить каждый!