Случай произошел сегодня, 6 декабря, в пригороде Атырау. Иностранец (предположительно гражданин Италии) решил сократить путь и рискнул переехать ледяной Урал на своем велосипеде. Но лед провалился. Местные рыбаки смогли вытащить и гостя, и его транспорт. - Смотрим, едет велосипедист через Урал. А на велике ведь нельзя через лед. В Атырау, конечно, мороз – и минус 10 – уже который день держится, и все же рисковать опасно! – комментирует очевидец, рыбак со стажем по имени Герман. В общем, когда заезжий гость провалился и начал тонуть, выкрикивая заморские слова, атырауские рыбаки своими силами смогли его вызволить. Очевидцы смогли спасти и его, и транспорт. В ДЧС случай пока не прокомментировали. Внимание! Видео 18+. Видео содержит ненормативную лексику!