Как сообщили в акимате Уральска, открытие лыжного сезона в Уральске состоялось на правом берегу реки Чаган. Руководитель областного управления физической культуры и спорта Каймен Есендияров поздравил любителей активного отдыха с открытием лыжного сезона. В мероприятии приняли участие заместитель акима Уральска Бакытжан Нарымбетов, руководитель городского отдела физической культуры и спорта Артур Шергалиев, директор спортклуба "Орал" Ескабыл Жалмурзиев и уральцы всех возрастов, ведущие здоровый образ жизни. После церемонии открытия каждый желающий принял участие в лыжном забеге. Хотя спортивных соревнований не было, пришедшие первыми восемь участников, были награждены памятными подарками от имени областного ресурсного центра по работе с молодежью.