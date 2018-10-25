Чешская Республика – излюбленное место любителей путешествовать. Но перед тем как собирать чемоданы, необходимо пройти определенную процедуру, для того чтобы была предоставлена виза в Чехию Алматы. Без нее насладиться великолепием этой страны не получиться. При желании можно заняться всем самостоятельно, или же поручить все агентствам, которые изучили все тонкости. Радует довольно демократичный визовый сбор, а также тот факт, что принятие решений обычно происходит довольно быстро. Сбор документации для визы в Чехию В первую очередь нужно отметить, что в посольство весь пакет приносят лично, поскольку там снимают отпечатки пальцев. Перечень выглядит следующим образом:
  • Заграничный паспорт, срок которого не должен заканчиваться раньше чем через три месяца, после того как закончиться ваш визит;
  • Заполненный без ошибок на русском языке анкетный бланк;
  • Фирменный бланк с места работы, где указывается должность и оклад;
  • Страховка, размер которой покрывает расходы на 30000 евро;
  • Подтверждение финансовой состоятельности из расчета по 100 евро на каждый день поездки;
  • Документальное засвидетельствование брака или развода;
  • Если имеются детки – свидетельства об их рождении.
Что касается фото, тут также существуют нормы:
  • Белый фон;
  • В анфас;
  • Крупное лицо;
  • Не сканированная.
Если речь идет о бизнес-разрешении, консульство может потребовать декларацию об уплате налогов. Для медицинской не обойтись без врачебного заключения.