Чешская Республика – излюбленное место любителей путешествовать.
Но перед тем как собирать чемоданы, необходимо пройти определенную процедуру, для того чтобы была предоставлена виза в Чехию Алматы. Без нее насладиться великолепием этой страны не получиться.
При желании можно заняться всем самостоятельно, или же поручить все агентствам, которые изучили все тонкости. Радует довольно демократичный визовый сбор, а также тот факт, что принятие решений обычно происходит довольно быстро.
Сбор документации для визы в Чехию
В первую очередь нужно отметить, что в посольство весь пакет приносят лично, поскольку там снимают отпечатки пальцев. Перечень выглядит следующим образом:
Заграничный паспорт, срок которого не должен заканчиваться раньше чем через три месяца, после того как закончиться ваш визит;
Заполненный без ошибок на русском языке анкетный бланк;
Фирменный бланк с места работы, где указывается должность и оклад;
Страховка, размер которой покрывает расходы на 30000 евро;
Подтверждение финансовой состоятельности из расчета по 100 евро на каждый день поездки;
Документальное засвидетельствование брака или развода;
Если имеются детки – свидетельства об их рождении.
Что касается фото, тут также существуют нормы:
Белый фон;
В анфас;
Крупное лицо;
Не сканированная.
Если речь идет о бизнес-разрешении, консульство может потребовать декларацию об уплате налогов. Для медицинской не обойтись без врачебного заключения.
