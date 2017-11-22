Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы ведомства, 10 ноября примерно в 20.00 на автодороге Подстепное-Илек в районе п.Пойма Теректинского района возле переезда водитель автомашины Нundai, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание данной автомашины. - В отношении водителя возбуждено административное производство по ст.608 ч.3 КоАП РК - "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения". Назначен ряд экспертиз. Ведётся расследование, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. Напомним, 10 ноября в Теректинском районе перевернулась машина скорой помощи, которая везла беременную женщину в Уральск. К счастью, обошлось без жертв. 16 ноября женщина родила здорового ребенка. Сама мама сейчас находится в городской многопрофильной больнице.