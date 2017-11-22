Средний размер потребительского кредита на одного наемного работника Мангистауской области составил 556,8 тысячи тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению аналитического портала ranking.kz, Мангистауская область занимает второе место в стране по кредитным нагрузкам. По данным аналитиков, самым закредитованным регионом Алматы. В среднем задолженность наемного работника перед банком здесь составляет 1 320 900 тенге или 7,3 средних заработных плат (182 100 тенге). На втором месте — Мангистауская область. Задолженность одного наемного работника в среднем составляет 556 800 тенге или 2,1 средних заработных плат (260 600 тенге). Атырауская область расположилась на третьем месте. Наемный работник в среднем должен банку 508 100 тенге или 1,8 средних заработных плат (275 900 тенге). В Мангистауской области выдано кредитов на сумму 144,9 миллиардов тенге. Лидируют по объему выданных кредитов Алматы (1082,8 млрд тенге), Астана (231,5 млрд тенге) и Южно-Казахстанская область (191 млрд тенге).