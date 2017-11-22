Иллюстративное фото из архива "МГ" - Прогнозы, которые дают многие метеослужбы, в том числе мировые, говорят о том, что зима будет очень холодной. Мы основываемся на данных, которые предоставляет подразделение "Казгидромет". С их оговоркой, их данными вероятность составляет 60 процентов. Согласно прогнозу на предстоящий зимний период, в декабре средняя температура воздуха ожидается ниже нормы в северной, северо-восточной и центральной частях Казахстана с наибольшим количеством осадков на территории севера, севера-востока и юго-востока, - сказал Ильин на брифинге СЦК. - Если говорить о январе, то ожидается похолодание также ниже нормы многолетних наблюдений в центральной части, на севере и востоке республики. В феврале - на западе и северо-западе страны, - добавил он. По его словам весна, как прогнозируют наши коллеги из "Казгидромет", будет ранней и с большим количеством осадков. - С учетом опыта, который мы имели в прошлом году по зимнему периоду, подготовке к весеннему периоду, у нас есть совместный приказ о том, что мы будем привлекать подразделения "Казгидромет", особенно на труднодоступных участках, где в будущем формируется русло паводковых вод, которые приводят к большим подтоплениям в весенний период для того, чтобы заранее прогнозировать возможную обстановку и на паводковый период, - сказал заместитель министра внутренних дел. - В случае осложнения обстановки группировка, которая будет создана и позволяет оперативно реагировать на все виды ЧС в зимний период, будет составлять более 36 000 человек. Если говорить только за МВД – более 12 000 человек личного состава и более 1 500 единиц техники, - заключил Юрий Ильин.