21 ноября неизвестный парень схватил малыша, когда мама прогуливалась с ним по улице, и стал убегать, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как сообщил первый заместитель УВД г.Уральск Нурлан БИСЕНОВ, местная жительница со своими детьми днём вышла на прогулку. - В 12.40 мама с детьми прогуливалась по улице Кокчетавская, возле кулинарии. В этот момент незнакомый парень схватил ее 4-летнего сына и начал убегать вместе с ним. Потом он бросил ребенка и пытался скрыться. Прохожие вызвали сотрудников полиции, которые задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 25-летний житель города Уральск. Он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, - пояснил Нурлан БИСЕНОВ. По данному факту заведено уголовное дело по статье 125 УК РК - "Похищение человека". Подозреваемый в настоящее время водворен в ИВС УВД г.Уральск. Ведётся следствие.