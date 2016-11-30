Амангуль с мамой отправили на реабилитацию в Москву на средства, собранные волонтерами 1 миллион 200 тысяч тенге было необходимо собрать 6-летней девочке Амангуль из Атырау с диагнозом ДЦП для прохождения реабилитации в одной из московских клиник. Несмотря на большую сумму, основная часть средств была собрана атыраускими волонтерами буквально за две недели. Волонтеры разных благотворительных фондов сообща решили пригласить одну из популярных звезд казахстанской эстрады спеть бесплатно, тем самым помочь ребенку. Уже в эту субботу певец Молданазар проведет благотворительный концерт в Атырау. - Кого мы только не приглашали: и Айкына, и Нуржана Керменбаева и шоумена Турсынбека. Но приехать согласился только Молданазар. Дело в том, что графики всех звезд сейчас расписаны поминутно, и мало кто захочет разрывать предварительную договоренность, - рассказывает волонтер Жансулу УТЕГАЛИЕВА. По словам организаторов, клич о предстоящем концерте в социальных сетях был брошен ровно две недели назад. За это время удалось собрать 1 миллион тенге и отправить девочку на реабилитацию в Москву. Часть средств - это 300 тысяч тенге, была собрана в ходе благотворительной ярмарки, где волонтеры благотворительного фонда "Журектен журекке" продавали всем неравнодушным простые воздушные шарики, либо просто просили опустить любую сумму в бокс. - Сейчас у нас на руках осталось около 50 билетов, но и они уже все зарезервированы. Деньги за эти билеты мы также вышлем маме девочки в Москву. Она уже звонила и выражала благодарность всем откликнувшимся на призыв о помощи маленькой Амангуль. Ребенок чувствует себя хорошо, - поделилась Жансулу УТЕГАЛИЕВА. Стоить отметить, что помимо реабилитации девочки в Москве, мама Амангуль обучается новым методам ухода за больным ребенком. Кроме Амангуль средства от собранного концерта пойдут на лечение девушке Нурайне. У нее почечная недостаточность. Благотворительный концерт под организации благотворительного фонда "Журектен Журекке", волонтеров, управления по молодежной политике и спонсоров пройдет 3 декабря в Казахском драматическом театре им. Махамбета. Как рассказала корреспонденту портала "Мой ГОРОД" организатор концерта Айгерим ЖАРДЕМКЫЗЫ, планируется, что гостями концерта станут порядка 600 человек.