Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам жительницы города Айнур, к ним домой приходили представители одной компании, которые взяли деньги за техобслуживание, но проверять ничего не стали. - К нам домой пришли люди и представились сотрудниками ТОО «ОралГазАймак», выманили 900 тенге якобы за техническое обслуживание, забрали деньги и ушли. В этот момент дома находился мой младший брат и по неопытности просто отдал им деньги, - пояснила женщина. Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда жители жалуются на компании сомнительного происхождения, которые берут деньги за обслуживание квартир и частных домов, но по сути ничего не проверяют. Как рассказала другая жительница города Ольга МАРЬЯНОВА, к ним домой приходила женщина, представилась сотрудницей ТОО "ОралГазАймак" и предложила проверить газовый котел за 900 тенге. - Это было 20 октября. Когда эта женщина пришла, дома была только бабушка, и она пустила незнакомку в дом. Та походила по дому, пощелкала каким-то прибором около труб и сказала, что все отлично. Дала подписать договор и, забрав 900 тенге, ушла. Когда я приехала с работы, и мама рассказала мне о визите проверяющей, я вызвала специалиста из ТОО "РЦКУ", с которым у нас уже подписан договор. Он проверил трубы и обнаружил утечку. Оказывается, в котле сгорела трубка, и газ проходил в помещение, - заявила возмущенная женщина. - Если бы я не вызвала другую фирму, это могло стоить бы нам жизни. В самом ТОО «ОралГазАймак» сообщили, что их представители действительно ходят по домам и рассказали, как обезопасить себя от мошенников. По словам заместителя директора ТОО «ОралГазАймак» Ернара МУРЗАГЕРЕЕВА, компания предоставляет услуги по очистке вентиляционных каналов и дымоходов. - Наши сотрудники всегда при себе имеют рабочее удостоверение. Составление акта по техническому обслуживанию и проверки тяги вентиляционного канала составляет 900 тенге, если это частный дом. Сотрудники составляют договор на чистку вентиляционного канала и дымохода в течение года, за это взимается плата 1000 тенге. Мы предоставляем все необходимые чеки и акты выполненных работ, - заявил Ернар МУРЗАГЕРЕЕВ. Ернар МУРЗАГЕРЕЕВ отметил, что проверкой утечки газа их компания не занимается. Более того, у них нет на это лицензии.