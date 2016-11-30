Сильных морозов в Актюбинской области ещё не было, однако это нисколько не смущает местных рыбаков, которые уже открыли сезон зимней рыбалки. Для одного из таких экстремалов всё могло закончиться трагически. В воскресенье 44-летний актюбинец решил наловить рыбы. Взяв необходимые снасти, он отправился на реку Илек. На середине реки лед под мужчиной треснул. Рыбак попытался было добежать до суши, но не смог. Благо, глубина в этом месте была не такой уж и большой – всего 170 см, однако и этого хватило бы, чтобы мужчина захлебнулся и утонул. - Спасательная станция была рядом, наши сотрудники услышали крики о помощи. Через пару минут его достали, обогрели, оказали первую помощь и отпустили домой. Всех рыбаков мы предупреждаем об опасности выхода на лёд, но некоторые смельчаки это игнорируют, - прокомментировала руководитель дежурно-диспетчерской службы ОСО ДЧС Актюбинской области Оксана КИЧИГИНА. Помощь спасателей понадобилась и сорокалетнему мужчине, который вместе с женой собирался перейти через Илек. Летом перешеек между дачным массивом и центральной частью города мелеет, поэтому утонуть здесь невозможно, а вот в осенний период это место представляет собой серьёзную угрозу – глубина может достигать 1,5-1,8 метра. - Мужчина был потяжелее, поэтому первым провалился. Его супруга сразу же отбежала на берег и стала звать на помощь. В считанные минуты спасатели вызволили тонущего из воды, - отмечают в облспасводе.