Им стал экс-руководитель управления санитарно-эпидемиологического надзора города Уральск Мадениет Танауов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Восьмой по счету главный санитарный врач назначен в Атырауской области Как сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологичесокго контроля Атырауской области, на должность главного санитарного врача региона назначен 49-летний Мадениет Танауов. Это уже восьмое назначение с начала эпидемии коронавирусной инфекции. До него эту должность занимали Мейржан Есимбаев, Темирбек Мусагалиев, Амантай Жумагалиев, Садвакас Байгабулов, Канат Гайнеденов, Асылбек Шаров, и Амантай Жумагалиев, который был назначен в ноябре прошлого года. Мадениет Танауов родился в 1971 году в Урдинском районе Западно-Казахстанской области. В 1997 году окончил Казахский государственный медицинский университет по специальности врач гигиенист - эпидемиолог. Трудовую деятельность начал в 1997 году врачом-эпидемиологом на дезинфекционной станции г. Уральска Западно-Казахстанской области. 1999- 2016 годы работал на различных должностях в Управлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора Западно-Казахстанской области санитарным врачом, заведующим отделом общественной гигиены, главным врачом Зеленовской районной санитарно-эпидемиологической станции. С июля 2016 года по 5 января 2021 года работал руководителем Уральского городского управления санитарно - эпидемиологического контроля.  