Лишенный водительского удостоверения мужчина ездил на автомобиле.

В пресс-службе суда ЗКО сообщили о деле, которое рассмотрели в Каратобинском районном суде. По материалам дела, мужчина, ранее лишённый водительских прав на 7 лет, снова сел за руль автомобиля. В суде он полностью признал свою вину.

Постановлением суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили штраф. С учётом применения статьи 829-11 сумма штрафа была снижена на 30%. В итоге мужчина должен заплатить 151 375 тенге. Постановление суда пока не вступило в законную силу.