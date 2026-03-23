По данным Data Hub, в 2025 году в Казахстан на постоянное место жительства из Китая приехали 2,6 тысячи человек. Это на 29% больше, чем годом ранее, и самый высокий показатель за последние восемь лет. Рост продолжается уже второй год подряд. Особенно заметно он выглядит на фоне 2021 года, когда был зафиксирован минимум — всего 249 человек. При этом подобные скачки уже случались и раньше. Например, предыдущий рекорд — около 3 тысяч человек — тоже был достигнут после резкого снижения.

Если посмотреть на данные за последние 26 лет, то в 2005–2010 годах показатели были более чем на 50% выше. А рекорд был в 2008 году — тогда в Казахстан переехали 6,3 тысячи граждан Китая, что в 2,4 раза больше, чем сейчас. Почти все прибывшие из Китая в 2025 году — этнические казахи (99%). Большинство из них выбирает для жизни Алматы и близлежащие области — туда переехали около 70%. Ещё примерно четверть поселилась в Астане.

Всего в 2025 году в Казахстан на ПМЖ переехали 23,8 тысячи человек. Основной приток, помимо Китая, пришёлся на Узбекистан (11,8 тысячи человек) и Россию (4,7 тысячи человек). При этом число приезжих из Узбекистана немного снизилось по сравнению с 2024 годом, но всё ещё остаётся высоким. А вот поток из России заметно сократился — на 41%. Это самый низкий показатель с 2021 года.

Если смотреть на миграционный баланс (разницу между прибывшими и уехавшими), то он положительный для Китая и Узбекистана, и отрицательный — для России.

Аналитики уточняют, что в статистику попадают только те иностранцы и лица без гражданства, которые официально зарегистрировали смену страны проживания. Эти данные собираются через систему МВД Казахстана.