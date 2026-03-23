Руководителей подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток.

В департаменте АФМ сообщили, что завершено расследование в отношении руководителей АО «Центр развития трудовых ресурсов» (ЦРТР) и ТОО «Первое кредитное бюро» (ПКБ). Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток.

ЦРТР — это государственная организация, которая собирает данные о доходах граждан. Эти данные используют банки и кредитные бюро, чтобы оценивать платежеспособность заемщиков. Других легальных источников такой информации нет, поэтому доступ к ней очень важен. Основные пользователи этих данных — Государственное кредитное бюро (ГКБ) и Первое кредитное бюро (ПКБ).

В 2020 году бывший президент ЦРТР Данияр Аргандыков заключил с главой ПКБ Русланом Омаровым незаконное соглашение. Благодаря этому ПКБ стало получать больше дохода.

Если раньше и ГКБ, и ПКБ получали по 30% дохода, то после соглашения доля ПКБ выросла до 35%. В результате доля ЦРТР снизилась с 70% до 65%. В начале 2025 года новым президентом ЦРТР стал Асхат Сарбасов. Несмотря на это, условия соглашения, выгодные для ПКБ, сохранились.

Следствие также выяснило, что ПКБ получало дополнительное преимущество перед конкурентами. Для него был настроен быстрый канал обмена данными с ЦРТР, что позволяло оперативно обрабатывать запросы. В то же время для ГКБ, наоборот, установили программное обеспечение, которое замедляло обработку запросов.

По данным следствия, из-за этих действий государству был нанесен ущерб более чем на 2 миллиарда тенге. В июне 2025 года Аргандыков и Омаров были задержаны при передаче Сарбасову 75 тысяч долларов. Эти деньги предназначались за сохранение выгодных для ПКБ условий.

Все трое задержаны. По решению суда арестовано их имущество и ценные бумаги на сумму более 1 миллиарда тенге. Материалы дела переданы для ознакомления. Другие подробности не разглашаются.